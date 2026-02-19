Macaco órfão viraliza ao se apegar a brinquedo de pelúcia e ser acolhido em zoológico no Japão
Punch perdeu a mãe logo após o nascimento e acabou rejeitado pelo grupo ao qual pertencia
Um filhote de macaco comoveu internautas ao redor do mundo após ser flagrado agarrado a um macaquinho de pelúcia em um zoológico de Ichikawa, no Japão.
Punch perdeu a mãe logo após o nascimento e acabou rejeitado pelo grupo ao qual pertencia. Sem a proteção materna e afastado dos outros animais, o filhote passou um período isolado no zoológico.
Durante esse tempo, funcionários e visitantes perceberam que o macaquinho encontrava conforto ao segurar constantemente um brinquedo de pelúcia, comportamento que chamou atenção e viralizou nas redes sociais.
Vídeos e fotos do pequeno macaco abraçando o boneco circularam pelo mundo, despertando empatia e preocupação diante do isolamento do animal.
Mas a situação mudou na terça-feira (16), quando um macaco mais velho da mesma espécie se aproximou e o abraçou. O gesto foi interpretado como um sinal de aceitação social.
Após a cena, o animal passou a ser integrado ao novo grupo. Apesar dos novos amigos, no entanto, Punch continua apegado ao brinquedo de pelúcia, pelo qual demonstra carinho.