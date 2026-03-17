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VIDA ANIMAL Macaco Punch é visto brincando com "amiguinho" em zoológico no Japão; veja vídeo Punch, um filhote de macaco de sete meses, foi abandonado pela mãe e ganhou fama depois de começar a se agarrar a um brinquedo de pelúcia de orangotango da IKEA em busca de conforto no zoológico

O macaquinho Punch, que viralizou nas redes sociais nas últimas semanas, foi filmado em mais um momento adorável no zoológico de Ichikawa, em Tóquio, no Japão. Desta vez, ele aparece com um "amiguinho" no recinto, em um registro feito por uma visitante nessa segunda-feira (16).

Punch, um filhote de macaco de sete meses, foi abandonado pela mãe e ganhou fama depois de começar a se agarrar a um brinquedo de pelúcia de orangotango da IKEA em busca de conforto no zoológico.

Conforme o próprio zoológico já havia divulgado, Punch foi repreendido muitas vezes por outros macacos e perseguido por membros do grupo. No próprio vídeo, inclusive, é possível ver o macaquinho brincando e rolando com o novo amigo até outro animal vir separá-los.

Punch está menos dependente da pelúcia

Na última atualização, no início de março, a instituição acrescentou que Punch estava se tornando menos dependente do brinquedo de pelúcia de orangotango porque um número crescente de macacos estava cuidando dele ou brincando com ele.

"Embora os indivíduos dominantes possam demonstrar ações disciplinares em relação aos seus subordinados, como os macacos fazem naturalmente, essas ações na sociedade dos macacos 'diferem dos abusos humanos'", afirmou o zoológico.

"Punch passa a maior parte do dia em paz", acrescentou.

Como história de Punch ganhou fama

Rejeitado pela mãe, Punch foi criado em um ambiente artificial após nascer em julho e começou o treinamento para se reintegrar ao seu grupo no início deste ano.

A situação de Punch despertou grande interesse online e criou uma base de fãs dedicada sob a hashtag #HangInTherePunch ("Aguente firme, Punch", em tradução livre). Grandes multidões lotaram o zoológico e as vendas de seu brinquedo de orangotango da IKEA disparavam.

O grupo de direitos dos animais Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta), no entanto, já afirmou que a situação de Punch evidenciou a crueldade dos zoológicos e pediu sua transferência para um "santuário de boa reputação, onde ele possa viver em um ambiente mais natural".

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