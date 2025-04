Macaparana: menina morre atropelada por ônibus escolar após de soltar da mãe e correr na pista

A- A+

Uma menina de 6 anos morreu após ser atropelada por um ônibus escolar, na cidade de Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O acidente de trânsito aconteceu na manhã dessa terça-feira (29), no distrito de Poço Comprido, na zona rural da cidade. A vítima foi identificada como Maria Clara da Silva.

Segundo a Polícia Militar, a mãe da criança relatou que caminhava com a filha quando ela se soltou e correu em direção ao veículo.

Agentes do 2º BPM foram acionados para a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a menina sem vida. Ela estava presa debaixo de um dos pneus do ônibus.

Aos policiais, o motorista do coletivo informou que trafegava em velocidade compatível com a via e só percebeu o ocorrido ao ser alertado por um mecânico.

"Testemunhas, revoltadas com a situação, tentaram agredir o motorista, que precisou ser abrigado em uma escola próxima. Uma ambulância foi acionada por populares, mas a criança já estava sem vida", destacou a PMPE.

Em depoimento, a mãe da menina confirmou que o condutor do ônibus não estava em alta velocidade e o isentou de culpa, segundo destacou a PM.

Um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco para apurar os fatos.

A Prefeitura de Macaparana emitiu uma nota oficial sobre o caso e destacou que a vítima era estudante da rede municipal da cidade.

Disse, ainda, com base nos fatos apurados, que não há indícios de que o acidente tenha sido provocado por negligência, imperícia do condutor ou falha técnica no veículo.

"O veículo envolvido encontra-se em condições regulares para circulação, com documentação e manutenção atualizadas, e o condutor possui habilitação e qualificações necessárias para o exercício da função", afirmou a Prefeitura de Macaparana.

A gestão municipal destacou que agiu imediatamente para prestar todo o apoio necessário à família, garantindo assistência jurídica, psicológica e social, e manifestou pesar pela morte da criança.

Confira nota da Prefeitura de Macaparana na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Macaparana, por meio da Secretaria de Educação, vem a público informar sobre o ocorrido nesta terça-feira (29/04/2025), no distrito de Poço Comprido, por volta das 07h30, envolvendo o ônibus escolar e a aluna da rede municipal Maria Clara da Silva.

De acordo com os fatos apurados até o momento, não há indícios de que o acidente tenha sido provocado por negligência, imperícia do condutor ou falha técnica no veículo, uma vez que a criança transitava na via pública acompanhada de sua genitora.

O veículo envolvido encontra-se em condições regulares para circulação, com documentação e manutenção atualizadas, e o condutor possui habilitação e qualificações necessárias para o exercício da função.

Diante do ocorrido, o poder público municipal agiu imediatamente para prestar todo o apoio necessário à família, garantindo assistência jurídica, psicológica e social.

A Prefeitura de Macaparana e a Secretaria Municipal de Educação manifestam profundos votos de pesar pelo falecimento de Maria Clara da Silva e rogam a Deus conforto aos familiares e amigos, bem como o eterno descanso da criança".

Veja também