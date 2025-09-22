Seg, 22 de Setembro

LUTO

Macaquinha que levou tiro no Rio de Janeiro morre durante cirurgia

Segundo o  Instituto Vida Livre, que a acolheu para tratamento, a fêmea de macaco-prego não resistiu ao procedimento anestésico

Foto: Instagram/@institutovidalivre/Reprodução

A fêmea de macaco-prego vítima de um tiro no Rio de Janeiro morreu nesse domingo (21). Ela passava por cirurgia para retirar a bala, mas não resistiu ao procedimento anestésico.

Quem confirmou a informação foi o Instituto Vida Livre (@institutovidalivre), por meio das redes sociais. A organização cuidava da macaquinha, batizada de Maria, desde o dia 9 de setembro, quando ela foi encontrada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A bala ficou alojada na coluna de Maria. Por conta disso, ela ficou paraplégica, e ficava deitada o dia inteiro sem conseguir se movimentar. 

Repúdio
Na publicação, o instituto repudiou mais um caso de violência contra animais e se despediu de Maria. 

"Maria era uma fêmea de macaco-prego que não resistiu ao procedimento anestésico, depois de ter sido vítima de um tiro, que a deixou paraplégica. O projétil que destruiu sua vida era um chumbinho. Os nossos animais silvestres estão expostos à mesma violência e negligência que nós. Seguimos por ela e por todos.Obrigado por tudo, Maria", disse o instituto.

As autoridades ainda desconhecem as circunstância do ataque. O ocorrido foi comunicado ao Ibama e à Polícia Civil, e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou um procedimento para investigar o caso.

