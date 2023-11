Maçarico ligado: Rio registra sensação térmica recorde de 59,3 graus, em Guaratiba, nesta sexta (17)

A- A+

A estação meteorológica do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, registrou em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a maior sensação térmica desde 2014, quando foi iniciada a marcação. Por lá, a sensação de calor chegou aos 59,3 graus, às 10h20, desta sexta-feira (17).



É a segunda vez esta semana que o município do Rio atinge a maior sensação térmica da série histórica do Alerta Rio. Na terça-feira (14), a sensação chegou a 58,5 graus Celsius.

A possibilidade de um refresco no Rio está perto, mas antes o calor ainda deve aumentar. O calorão vai ganhar força por conta da aproximação e da passagem de uma frente fria, o que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode levar a um novo recorde na capital, com chance de máxima de 42 graus no sábado. Para o mesmo dia, a previsão é de aumento no risco de temporais, com muita chuva e ventania, que pode se estender até domingo.

Confira o ranking das maiores sensações térmicas no RJ:

59,3°C em Guaratiba no dia 17/11 às 10h20

58,5°C em Guaratiba no dia 14/11 às 09h15

58,3°C em Santa Cruz no dia 17/2 às 15h15

58,0°C em Santa Cruz no dia 4/2 às 15h

