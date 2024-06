Macedônia do Norte aprova novo governo de centro-direita após as eleições de maio

A- A+

O líder de centro-direita da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski, garantiu a aprovação parlamentar para liderar um novo governo de coalizão em uma votação na noite deste domingo, 23. Mickoski, de 46 anos, busca consumar a entrada do pequeno país balcânico na União Europeia.



Ao mesmo tempo, a tendência nacionalista do seu partido VMRO-DPMNE não favorece o bom relacionamento com os membros vizinhos do bloco, em forte contraste com o anterior governo de centro-esquerda que foi derrotado nas eleições nacionais de maio



Um total de 77 legisladores na Câmara de 120 assentos votaram a favor do novo governo e 22 votaram contra. Os 21 legisladores restantes estiveram ausentes durante a votação.



A coligação liderada por Mickoski, VMRO-DPMNE, obteve 43% dos votos em 8 de maio, conquistando 58 assentos - três a menos da maioria governamental.



Mickoski então fechou um acordo para formar um governo com um partido de etnia albanesa e um partido de esquerda, que juntos têm 20 assentos.



Mickoski, um antigo professor de engenharia, prometeu continuar os esforços dos seus antecessores de centro-esquerda para conduzir a Macedônia do Norte para a UE.



No entanto, o questionamento do VMRO-DPMNE sobre acordos importantes com as vizinhas Bulgária e Grécia poderá travar o projeto da UE, afirmam analistas.

Associated Press

