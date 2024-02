A- A+

Carnaval Macetando o apocalipse: Baby do Brasil prevê fim do mundo e Ivete Sangalo reage; entenda Cantoras desfilaram em trio elétrico na noite deste domingo em Salvador (11)

Na madrugada deste domingo (11), um momento inusitado viralizou entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo. Ivete estava desfilando em seu trio elétrico em Salvador e Baby fazia uma participação. Em dado momento, a cantora de 71 anos pegou o microfone e disse para a multidão que o apocalipse está por vir e deve acontecer entre 5 e 10 anos.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos", alertou Baby, que além de cantora também é pastora.

Um pouco chocada, Ivete Sangalo reagiu com bom-humor:

"Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse quando a gente maceta ele".

Comemorando a resposta, Baby pediu que Ivete cantasse a música "Pequena Eva". "Eu vou cantar 'Macetando' porque Deus está mandando, está macetando certo", respondeu a cantora.

Relembre Baby em Salvador

Antes de prever o apocalipse no carnaval de Salvador, Baby fez uma apresentação pré-eleições em 2022 na mesma cidade e precisou sair do palco mais cedo depois de receber inúmeras vaias. Na ocasião, ela disse que não queria falar de política e o público não recebeu bem o comentário da cantora e respondeu com vaias, objetos jogados no palco, e manifestações a favor de Lula.

Depois de ignorar as críticas, a cantora disse que uma das pessoas próxima ao palco "perdeu as estribeiras por causa de política" e cantarolou — "Em nome de jesus, eu te perdôo".

