VENEZUELA

Machado espera se tornar presidente da Venezuela "quando chegar a hora certa"

A atual líder do país, Delcy Rodríguez, assumiu a presidência interina após a captura e deposição do presidente Nicolás Maduro pelas forças americanas

María Corina Machado espera se tornar presidente da Venezuela "quando chegar a hora certa" - Foto: Odd Andersen / AFP

A líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, espera ser eleita presidente da Venezuela "na hora certa", declarou em entrevista transmitida nesta sexta-feira (16) pela Fox News.

"Há uma missão: vamos transformar a Venezuela naquela terra de graça, e acredito que serei eleita presidente da Venezuela na hora certa, a primeira mulher presidente", afirmou na entrevista, gravada após seu encontro na quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

