Macron afirma que 26 países se comprometeram a dar garantias de segurança à Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu nesta quinta-feira (4) que 26 países se comprometeram a participar da segurança da Ucrânia, em caso de um cessar-fogo ou um acordo de paz com a Rússia, ao término de uma cúpula em Paris.

Os líderes europeus reuniram-se com o seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir as garantias de segurança que ofereceriam a Kiev quando a guerra com a Rússia terminar, e também conversaram por videoconferência com o americano Donald Trump.

"Vinte e seis países se comprometeram a mobilizar (...) tropas na Ucrânia ou a estar presentes por terra, mar ou ar para fornecer essa segurança ao território ucraniano e à Ucrânia no dia seguinte a um cessar-fogo ou à paz", afirmou Macron.

O "apoio americano" a essas garantias de segurança para a Ucrânia será concluído nos "próximos dias", acrescentou o presidente francês, quem destacou que os Estados Unidos foram "muito claros" a esse respeito.

Emmanuel Macron também disse que os europeus adotariam novas sanções "em contato com os Estados Unidos" caso Moscou continue rejeitando a paz.

Os Estados Unidos foram representados nas conversas pelo enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que também se reuniu separadamente com Zelensky.

Diante de um Trump imprevisível e de um presidente russo mais inflexível do que nunca, cujo Exército está ganhando terreno na Ucrânia, os aliados da Ucrânia querem demonstrar que estão determinados a não abandonar Kiev, caso Washington e Moscou cheguem a negociar o fim da guerra, iniciada com a invasão russa da Ucrânia há três anos e meio.

