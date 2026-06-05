Macron afirma que 'é o momento' de retomar o diálogo com a Rússia
Negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas
O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta sexta-feira (5) que chegou a hora de retomar as negociações com Moscou para alcançar uma paz estreita entre Ucrânia e Rússia.
“Meu desejo é olhar para o futuro e discutir como podemos reorganizar o diálogo para construir um cessar-fogo e a paz”, declarou ele em Montenegro, durante uma cúpula de países da UE e dos Bálcãs.
“E acredito que este é o momento, dada a evolução da situação”, acrescentou.
As negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia estão paralisadas.
Kiev intensifica os ataques contra depósitos de petróleo, refinarias e petróleos russos para privar Moscou de uma de suas principais fontes de renda. Ao mesmo tempo, as forças russas não estão mais conseguindo avançar em sua tentativa de conquistar a parte leste do país.
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Nessas declarações, a oferta, outra apresentada pelos americanos, de ceder todo o Donbass à Rússia "é uma oferta que não deveria mais existir, dada a realidade no terreno", enfatizou Macron.
O presidente francês também recentemente a carta enviada pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, como "uma boa iniciativa".
“Acredito que hoje são a Ucrânia e a Rússia que podem construir tanto um cessar-fogo quanto um plano de paz”, afirmou, acrescentando que “são os europeus que podem ajudar” como principais contribuintes para a ajuda à Ucrânia.
Ele também indicou que se reuniria com seus homólogos alemão, Friedrich Merz, e o britânico, Keir Starmer, e com o presidente Zelensky "em poucos dias".