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França Macron alerta para riscos à segurança em novos protestos previstos para sábado (31) Presidente reconheceu que as autoridades "não previram de forma alguma" a dimensão das manifestações daquele dia, marcadas por distúrbios e centenas de saques em diferentes pontos do país

O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou que os novos protestos convocados para o próximo sábado representam mais um dia riscos à segurança e afirmou que os trajetos das manifestações serão mantidos fora dos centros urbanos para preservar a ordem pública.

"Espera-se que o próximo sábado (31) seja outro dia de risco", disse Macron durante uma visita a Marselha, a segunda maior cidade da França, onde manifestantes invadiram brevemente a prefeitura durante os protestos de 17 de outubro.

O presidente reconheceu que as autoridades "não previram de forma alguma" a dimensão das manifestações daquele dia, marcadas por distúrbios e centenas de saques em diferentes pontos do país.

Em contraste com a mobilização de 17 de outubro, as marchas realizadas no sábado reuniram centenas de milhares de pessoas em Paris e em outras cidades francesas e transcorreram, em sua maioria, pacificamente.

"Hoje mantemos a República e a ordem pública sem o estado de emergência", afirmou Macron após uma reunião com o prefeito de Marselha, Benoit Payan.

O presidente também criticou os efeitos das redes sociais sobre "nossas democracias", classificando-as como "instrumentos de mobilização do que há de pior" e afirmando que elas promovem "uma forma de desrealização da violência".

"As redes sociais foram usadas, especialmente no dia 17 de outubro, para atrair jovens e adultos aos locais onde eram cometidos crimes, ataques e saques", declarou Macron, ao lamentar a "grande confusão" e a crescente "fascinação pela violência".

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