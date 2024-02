Macron anuncia "coalizão" de países para envio de mísseis de maior alcance à Ucrânia

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (26), a criação de uma coalizão para enviar munições e mísseis de maior alcance à Ucrânia e afirmou que não se deve descartar o envio de tropas ocidentais para a ex-república soviética para conter o avanço russo.

"Atualmente, não há consenso sobre o envio de tropas [...], mas não devemos descartar nada. Faremos tudo o que for necessário para garantir que a Rússia não vença esta guerra", declarou Macron após uma reunião com cerca de vinte líderes europeus em Paris.

A nova coalizão fornecerá "mísseis e bombas de médio e longo alcance" à Ucrânia, acrescentou, insistindo que "a derrota da Rússia é indispensável para a segurança e estabilidade na Europa".

Macron garantiu que o envio de tropas "foi mencionado entre diferentes opções", mas não quis dar detalhes sobre a posição da França, afirmando assumir essa "ambiguidade estratégica".

Questionado após a reunião realizada no Palácio do Eliseu, o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte, afirmou, no entanto, que a questão do envio de tropas não fez parte da ordem do dia.

Macron insistiu que os aliados da Ucrânia não estavam "em guerra com o povo russo", mas que, "simplesmente", não querem "deixá-los ganhar na Ucrânia".

Os líderes ocidentais reconhecem o risco de uma possível vitória da Rússia no conflito em 2024, no momento em que a Ucrânia está ficando sem armas e munições. Kiev lamenta o atraso no fornecimento do armamento prometido.

