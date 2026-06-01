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FRANÇA Macron anuncia investimento estrangeiro "recorde" durante fórum anual na França O país atraiu mais projetos relacionados à inteligência artificial do que qualquer outro lugar na Europa, mas a indústria sofreu, particularmente os setores automotivo, químico e metalúrgico

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou nesta segunda-feira (1º) que espera anúncios de investimentos estrangeiros na França no valor de 93 bilhões de euros (aproximadamente 549 bilhões de reais), incluindo no setor de IA, durante o fórum anual com líderes empresariais.

A nona edição do "Choose France" ("Escolha a França", em tradução livre), programa criado por Macron, de centro-direita, após assumir o cargo em 2017, com o objetivo de atrair investimentos estrangeiros, superaria, portanto, as promessas feitas nas edições anteriores, que chegavam a 87 bilhões de euros (513 bilhões de reais, na cotação atual).

"Só esta edição do 'Choose France' nos permitirá concretizar um valor recorde de 93 bilhões de euros em investimentos confirmados, gerando mais de 15 mil empregos. É, sem dúvida, uma edição recorde e histórica", afirmou Macron.

O novo valor representa 71 anúncios feitos em conexão com esta cúpula, incluindo o 45 bilhões de euros (265 bilhões de reais) prometidos neste fim de semana pela gigante japonesa de tecnologia SoftBank para um projeto colossal de data center, a ser implementado até 2031.

Também no setor digital, a gestora de ativos canadense Brookfield investirá mais 10 bilhões de euros (59 bilhões de reais) em infraestruturas relacionadas à inteligência artificial na França, elevando seu investimento total para 30 bilhões de euros (177 bilhões de reais).

Durante o fórum, realizado no Palácio de Versalhes, ao sul de Paris, espera-se também o anúncio de investimentos em semicondutores, minerais críticos, eletrificação de tratores e caminhões, siderurgia e saúde, afirmou o presidente francês.

A França atraiu o maior volume de investimento estrangeiro na Europa por sete anos consecutivos, segundo a consultoria EY.

O país atraiu mais projetos relacionados à inteligência artificial do que qualquer outro lugar na Europa, mas a indústria sofreu, particularmente os setores automotivo, químico e metalúrgico.

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