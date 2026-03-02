A- A+

GUERRA NO IRÃ Macron anuncia que França vai aumentar número de ogivas nucleares: "Modernização é essencial" Discurso sobre como o arsenal atômico da União Europeia (UE) pode proteger o continente

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta segunda-feira (2), que seu país vai aumentar o número de ogivas nucleares e antecipou uma cooperação mais estreita com um grupo de oito países da União Europeia (UE) pode proteger o continente.

"Uma modernização do nosso arsenal é essencial", disse Macron na base de submarinos nucleares de Île Longue, na França. "Por isso, ordenei um aumento do número de ogivas nucleares", acrescentou.

"Devemos fortalecer nossa dissuasão nuclear contra múltiplas ameaças e devemos considerar nossa estratégia de dissuasão em todo o continente europeu", afirmou Macron. Para isso, anunciou "a implementação gradual do que eu chamaria de dissuasão avançada".

Macron declarou que oito países europeus concordaram em participar do esquema de dissuasão nuclear "avançada" proposto pela França. Esses países incluem Alemanha, Reino Unido e Polônia.

Os países desse grupo poderão abrigar "forças aéreas estratégicas" francesas, que poderão ser "mobilizadas em todo o continente europeu". Segundo Macron, a ideia é "complicar os cálculos dos nossos adversários".

O plano também poderá envolver "a participação convencional das forças aliadas em nossas atividades nucleares".

A França possui o quarto maior arsenal nuclear do mundo, estimado em cerca de 290 ogivas.

A base naval da Île Longue abriga os quatro submarinos de mísseis balísticos da França: o Triomphant, o Téméraire, o Vigilant e o Terrible. Pelo menos um deles está permanentemente posicionado no mar para garantir a dissuasão nuclear.

