FRANÇA Macron aparece em vídeo sendo empurrado por sua mulher após pousarem no Vietnã; veja vídeo O casal desce as escadas do avião e o presidente francês estende o braço para sua esposa, como é de costume, mas ela não o aceita e apoia-se no corrimão

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, minimizou nesta segunda-feira (26) as imagens que viralizaram, nas quais a esposa do mandatário é vista empurrando seu rosto na chegada ao Vietnã para uma turnê pelo sudeste asiático.

A agência de notícias Associated Press captou, na noite de domingo em Hanói, o momento em que a porta do avião presidencial se abre.

O presidente está de perfil, em plena discussão com alguém, aparentemente sem perceber que a porta da aeronave está aberta. De repente, vê-se sua esposa — da qual só aparecem os braços — empurrando-o violentamente no rosto.

"Unusual Incident" : Upon his arrival in Vietnam, Emmanuel #Macron appears to have been punched, pushed or slapped in the face by his wife, Brigitte Macron ? pic.twitter.com/Svv1ipBj79 — Witness360 (@Witness360X) May 25, 2025

Macron parece surpreso, vira-se rapidamente e acena para a imprensa com um gesto da mão. O casal desce as escadas do avião e Emmanuel Macron estende o braço para sua esposa, como é de costume, mas ela não o aceita e apoia-se no corrimão.





O vídeo, que se tornou viral, gerou uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Inicialmente, o gabinete de Macron negou a autenticidade das imagens, antes que fosse confirmada sua veracidade. Posteriormente, um colaborador do presidente descreveu o incidente como uma "discussão" inofensiva de casal.

Outro membro de seu círculo minimizou o episódio. “Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam descontraídos antes do início da viagem, estavam brincando”, disse essa fonte, que pediu para não ser identificada. “É um momento de cumplicidade”, acrescentou.

O Vietnã é a primeira parada de uma turnê de quase uma semana de Macron pelo sudeste asiático, na qual ele visitará também a Indonésia e Cingapura.

