CONTRATO Macron assina contratos de US$ 10 bi no Vietnã em visita focada em defesa e energia Após o Vietnã, o presidente seguirá para Indonésia e Cingapura

O presidente da França, Emmanuel Macron, assinou nesta segunda-feira,26, acordos com o Vietnã nas áreas de aviação, defesa e outros setores, totalizando mais de US$ 10 bilhões, segundo documentos obtidos pela Reuters. A assinatura ocorreu durante sua visita a Hanói, com o objetivo de ampliar a influência francesa em sua antiga colônia.

Macron realiza uma turnê pelo Sudeste Asiático focada no fortalecimento dos laços regionais. O presidente destacou a importância de "uma ordem baseada na lei" em meio a um momento de "grande desequilíbrio e um retorno à retórica de poder e intimidação". Após o Vietnã, seguirá para Indonésia e Cingapura.

A visita ocorre num cenário de tensões comerciais, com os Estados Unidos ameaçando impor tarifas de 50% sobre produtos europeus. Em abril, as importações vietnamitas para os EUA sofreram tarifas de 46%, uma das maiores aplicadas a qualquer país. Durante a estada, Macron assinou mais de uma dezena de acordos em defesa, energia nuclear e comércio, incluindo um contrato entre a companhia aérea vietnamita de baixo custo VietJet e a Airbus para a compra de 20 aeronaves A330-900.

Macron afirmou que a França também apoiará o Vietnã em setores estratégicos, como minerais críticos, trem de alta velocidade, energia nuclear civil e aeroespacial, com foco em parcerias para auxiliar o país na transição da energia suja a carvão para fontes renováveis e nucleares civis. Esta é a primeira visita do líder francês ao Vietnã desde que assumiu o cargo, em 2017.

Na chegada ao Vietnã, um vídeo mostrou sua esposa, Brigitte Macron, empurrando o marido com as duas mãos no rosto antes do desembarque do avião. As imagens de Macron e Brigitte desembarcando no Vietnã geraram muitos comentários. O presidente explicou aos jornalistas que o casal, que está junto desde 2007, após se conhecerem quando ele era aluno e ela professora no colégio, estava apenas "brincando".

