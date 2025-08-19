Macron chama Putin de "predador" e "ogro"
As declarações acontecem após a reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky
O presidente francês, Emmanuel Macron, alertou nesta terça-feira (19) os aliados europeus que não devem confiar no presidente russo, Vladimir Putin, que chamou de "predador", um "ogro às nossas portas" e uma "força desestabilizadora".
As declarações de Macron aconteceram após a reunião em Washington entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, e vários líderes europeus, na qual foi discutida a possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky.
"Putin raramente honrou seus compromissos", disse Macron em uma entrevista ao canal LCI. "Ele tem sido constantemente uma força desestabilizadora. Ele tenta redefinir as fronteiras para aumentar seu poder".
O presidente da França considerou que a Rússia "não voltará à paz e a um sistema democrático aberto da noite para o dia".
"Inclusive para sua própria sobrevivência, ele (Putin) precisa seguir se alimentando. É assim. E por isso ele é um predador, um ogro às nossas portas", declarou o presidente.
"Não estou dizendo que a França será atacada amanhã, mas é uma ameaça para os europeus (...). Não devemos ser ingênuos", acrescentou Macron.
Em outra entrevista, concedida ao canal americano NBC News, Macron não escondeu que não compartilha o otimismo de Trump sobre a possibilidade de alcançar um acordo de paz.
"Quando olho para a situação e os fatos, não vejo que o presidente Putin queira a paz agora, mas talvez eu seja muito pessimista", disse.