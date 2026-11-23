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Europa Macron cogita reforma da Constituição para frear os gastos na França Presidente de centro-direita acompanha a evolução das taxas de juros que aumentam o endividamento do país antes de tomar uma decisão, acrescentou o Le Figaro

O presidente da França, Emmanuel Macron, cogita introduzir na Constituição uma "regra de ouro" para reduzir a dívida pública, a poucos meses de deixar o cargo, segundo uma entrevista publicada nesta segunda-feira.

O governo calcula que o déficit da segunda maior economia da UE neste ano deve ficar ao redor de 5,4% do PIB, acima dos 3% fixados pelas regras da zona do euro, enquanto a dívida pública deve alcançar quase 120%, o dobro do teto europeu.

"Se a volatilidade prosseguir entre agora e janeiro, considerar uma regra de ouro como a de 2011 pode ser uma ideia que merece ser explorada", declarou o presidente ao jornal Le Figaro.

A medida seria baseada em um plano de reforma de 2011, momento de crise da dívida na Europa, que estabelecia metas de vários anos para um retorno gradual das contas públicas ao equilíbrio, mas que nunca foi aplicado por falta de uma votação final.

O governo de Macron enfrenta dificuldades para aprovar o projeto de orçamento para o próximo ano, enquanto enfrenta os protestos nas ruas, que exigem aumento dos gastos em educação e outros serviços públicos.

O presidente de centro-direita acompanha a evolução das taxas de juros que aumentam o endividamento do país antes de tomar uma decisão, acrescentou o Le Figaro.

Se Macron decidir seguir adiante, ele consultará as duas câmaras do Parlamento em janeiro para uma possível votação conjunta que permita incluir a medida na Constituição, informou o jornal.

A iniciativa, que provavelmente receberia o apoio do centro, da direita e da extrema direita, permitiria a aprovação de uma reforma emblemática ao fim de seu segundo mandato.

Mas a candidata de extrema direita à presidência, Marine Le Pen, que lidera as pesquisas, afirmou que pode solicitar uma versão ligeiramente diferente da medida, o que poderia atrasar sua adoção.

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