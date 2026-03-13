Macron condena ataque contra tropas francesas no Iraque

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou nesta quinta-feira (12) um ataque contra tropas francesas no Iraque e afirmou que a ação é "inaceitável". Segundo Macron, o subtenente-chefe Arnaud Frion, do 7º Batalhão de Caçadores Alpinos de Varces, morreu durante um ataque na região de Erbil.

O presidente francês informou que outros militares ficaram feridos e reiterou o apoio do governo às vítimas e a seus familiares. "A guerra no Irã não pode servir de justificativa para ataques contra soldados franceses", disse Macron em publicação no X.

O líder francês ressaltou que as forças do país estão no Iraque desde 2015 no combate ao Estado Islâmico e afirmou que essa presença ocorre estritamente dentro da missão de luta contra o terrorismo.

