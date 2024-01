Macron considera 'muito fácil' culpar a Europa por todos os problemas dos agricultores

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, criticou, nesta terça-feira (30), aqueles que culpam a União Europeia por todos os problemas enfrentados pelos agricultores, em meio aos protestos agrícolas no bloco.

De visita à Suécia, Macron considerou que é "fácil culpar a Europa por tudo" e garantiu que sem a Política Agrícola Comum (PAC) europeia, muitos agricultores franceses não teriam renda.

Suas declarações ocorrem em meio a protestos do setor na Europa. Na França, os agricultores começaram a bloquear as principais estradas ao redor de Paris na segunda-feira, para pressionar o governo.

Além de exigirem melhores remunerações, muitos deles exigem uma flexibilização das normas europeias que prevejam a redução de pesticidas, entre outros, e acabar com os acordos de livre comércio.

No seu foco está especialmente o acordo comercial que a UE e o Mercosul vêm negociando desde 1999, que inclui a importação de produtos agrícolas do bloco sul-americano.

Macron reiterou a sua oposição ao acordo na sua forma atual, porque, na sua opinião, as regras de produção agrícola destas nações sul-americanas "não são homogêneas" com as europeias.

O presidente francês, que se reunirá na quinta-feira (1º) com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também defendeu uma melhor regulamentação das importações de frango e cereais da Ucrânia.

Além da França, a indignação agrária chegou a vários países da UE, como Alemanha, Polônia e Romênia. Os sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram nesta terça-feira que se juntarão aos protestos.

Veja também

Segurança cidadã Carnaval do Recife terá 145 câmeras distribuídas pelos polos; COP é responsável por ações na folia