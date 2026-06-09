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Internacional Macron conversará com China para reforçar "cooperação" econômica mundial antes da cúpula do G7 A reunião será realizada de 15 a 17 de junho na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou uma videoconferência para quinta-feira (11), que incluirá a China, antes da cúpula do G7 que reúne as potências industrializadas e economias emergentes.

A reunião busca reforçar a "cooperação" entre as grandes economias do planeta, anunciou nesta terça-feira (9) o Palácio do Eliseu.

A chamada "Cúpula de Convergência Global para o Crescimento" tem como objetivo que China, Estados Unidos e Europa se comprometam com uma estratégia econômica coordenada, declarou a Presidência francesa em um comunicado.

A reunião será realizada de 15 a 17 de junho na França.

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