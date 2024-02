A- A+

MUNDO Macron denuncia ciberataques russos e pede resposta "coletiva" à política de Putin Macron também insitou a Rússia a "dar explicações sem demora" sobre as suspeitas de "possível implantação de armas nucleares no espaço".

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou, nesta sexta-feira (16), os ataques cibernéticos realizados pela Rússia como parte de uma "política de agressão" que exige uma "reação coletiva" da comunidade internacional.

"O regime do Kremlin agrediu a Ucrânia, um país europeu, há dois anos", e "intensificou e endureceu suas agressões contra nosso país no campo da desinformação e da cibernética", declarou Macron em uma coletiva de imprensa em Paris ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"A Rússia de Putin se tornou um ator metódico na desestabilização do mundo", acrescentou.

Macron também instou a Rússia a "dar explicações sem demora" sobre as suspeitas de "possível implantação de armas nucleares no espaço".

