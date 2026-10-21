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Europa Macron denuncia comentários 'estúpidos' de líderes estrangeiros sobre distúrbios na França Segunda maior economia da União Europeia presenciou, no sábado (17), alguns dos piores episódios de violência urbana dos últimos anos, apenas seis meses antes de o país eleger o sucessor do atual presidente de centro-direita

O presidente francês, Emmanuel Macron, denunciou nesta quarta-feira (21) comentários "estúpidos" feitos por líderes estrangeiros sobre os distúrbios ocorridos no fim de semana, líderes que, segundo ele, "fazem campanha às custas" da França, em uma crítica a Donald Trump e Benjamin Netanyahu.

A segunda maior economia da União Europeia presenciou, no sábado (17), alguns dos piores episódios de violência urbana dos últimos anos, apenas seis meses antes de o país eleger o sucessor do atual presidente de centro-direita.

Imagens de saques e incêndios em prédios públicos varreram o mundo. Vários líderes se manifestaram sobre o ocorrido, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e figuras de extrema direita na Europa.

Trump afirmou que a França está sendo "conquistada, saqueada e reduzida a cinzas por migrantes, jihadistas e comunistas", enquanto Netanyahu classificou o país como um refúgio do "islamismo extremista". Ambos enfrentam eleições legislativas decisivas nas próximas semanas.

Em Doha, durante uma viagem destinada a garantir o fornecimento de hidrocarbonetos para reduzir os preços na França, Macron criticou "comentários tão inaceitáveis quanto estúpidos".

"Quando vejo líderes que estão em campanha, seja na região ou do outro lado do Atlântico, que às vezes, com credulidade, repetem o que aparece na inteligência artificial (...), percebo que fazem campanha às nossas custas", lamentou.

As autoridades francesas atribuem os distúrbios a "pequenos grupos de extrema esquerda", aos quais teriam se juntado "criminosos oportunistas", muitos deles jovens procedentes dos subúrbios das grandes cidades, que saquearam centenas de lojas.

Dos cerca de 2.500 detidos, 174 encontram-se na prisão, seja aguardando julgamento ou já condenados, informou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, enquanto dezenas continuam comparecendo perante os tribunais.

Convocação de greve

Os distúrbios ocorreram à margem de protestos multitudinários para denunciar o aumento do custo de vida e exigir melhores condições para os estudantes do ensino médio.

Outros países europeus, como Bélgica e Itália, também presenciaram manifestações contra o alto custo de vida, e milhares de estudantes na Grécia foram às ruas nesta quarta-feira "como na França".

O movimento dos "coletes amarelos", que já abalou o primeiro mandato de Macron em 2018 e 2019, e os estudantes já convocaram novas manifestações para o próximo sábado.

Para evitar novos distúrbios e críticas, o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, anunciou uma mobilização policial "massiva".

As autoridades decretaram, nesta quarta-feira, pela terceira noite consecutiva, um toque de recolher em bairros de Paris onde foram registrados distúrbios.

No entanto, para além da resposta na área de segurança, o governo está sob pressão de sindicatos e da oposição de esquerda para responder ao descontentamento social.

Lecornu se reuniu nesta quarta-feira (21) com as principais forças sindicais, que denunciaram a falta de anúncios concretos para responder às suas reivindicações.

"Chegou o momento de elevar o nível da mobilização; a greve deve assumir o protagonismo" no dia 5 de novembro, declarou a líder do sindicato CGT, Sophie Binet.

O ministro da Educação, Édouard Geffray, anunciou que, na segunda-feira, apresentará suas "primeiras decisões" às organizações estudantis.

Pressão sobre a dívida

No entanto, uma resposta política que envolva um aumento dos gastos públicos parece complicada.

O governo, em minoria no Parlamento, busca implementar um ajuste fiscal significativo em 2027 para sanear as contas públicas e tranquilizar os mercados.

O rendimento do título francês de 10 anos ultrapassou o patamar simbólico de 5% pela primeira vez desde 2002, o que significa que a França precisa pagar mais para se financiar nos mercados; além disso, seu prêmio de risco, que determina a solvência do país, atingiu o nível mais alto desde 2011.

"Os distúrbios deste fim de semana prejudicaram a reputação da França", comentou à AFP Mike O'Sullivan, economista-chefe da Moonfare.

A pressão sobre a dívida poderá, nos próximos meses, refletir-se no bolso dos franceses, que já se mostram preocupados com o seu poder aquisitivo, especialmente desde o encarecimento dos combustíveis em decorrência do conflito no Oriente Médio.

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