Macron denuncia em Davos que os EUA querem "subordinar a Europa"
Chefe de Estado francês reiterou, assim, a possibilidade de recorrer ao mecanismo "anti-coerção" da União Europeia
A Europa possui ferramentas "muito poderosas" em matéria comercial e deve "usá-las" quando "não for respeitada", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta terça-feira (20) no Fórum Econômico Mundial em Davos, em resposta às ameaças tarifárias dos Estados Unidos.
Macron denunciou a "concorrência dos Estados Unidos" por meio de uma política comercial que "exige concessões máximas e visa abertamente enfraquecer e subordinar a Europa", após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar impor tarifas a países que se opõem à anexação da Groenlândia, um território autônomo dinamarquês.
O chefe de Estado francês reiterou, assim, a possibilidade de recorrer ao mecanismo "anti-coerção" da União Europeia, considerado uma "bazuca" em caso de guerra comercial.