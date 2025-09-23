A- A+

Macron desafia Trump a acabar com guerra em Gaza se quiser Nobel da Paz

O presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou nesta terça-feira (23) Donald Trump a acabar com a guerra em Gaza se este aspira a ganhar o Prêmio Nobel da Paz.

"Há alguém que pode fazer algo, e esse é o presidente dos Estados Unidos", afirmou o chefe de Estado francês em uma entrevista à emissora francesa BFMTV de Nova York, no dia seguinte ao seu reconhecimento de um Estado da Palestina.

Trump tem que "pressionar o governo de Israel", já que são os Estados Unidos que lhe fornecem "armas que permitem realizar a guerra em Gaza", ao contrário da França.

"Vejo um presidente americano que está comprometido, que reiterou isso esta manhã na tribuna [das Nações Unidas]: 'Quero a paz. Resolvi sete conflitos'. Que quer o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz só é possível se ele acabar com este conflito", declarou Emmanuel Macron.

Os dois líderes se reuniram posteriormente.

Consultado sobre as declarações de seu homólogo francês, o magnata republicano primeiro disse simplesmente que o Nobel "é Gaza, é Rússia, é um pouco de tudo".

Mencionou de passagem que Macron o havia "ajudado" a resolver os "sete conflitos" que afirma ter encerrado, enquanto lamentava pela manhã, perante a Assembleia Geral da ONU, a falta de apoio internacional.

Quanto ao conflito em Gaza, "queremos acabar com isso", assegurou Donald Trump, que disse esperar um "resultado muito em breve".

