CRISE POLÍTICA

Macron diz assegurar estabilidade e culpa "forças políticas" por "desordem" na França

Ele avaliou que o dever dos políticos é trabalhar pela estabilidade, "não apostar na instabilidade"

O presidente francês, Emmanuel MacronO presidente francês, Emmanuel Macron - Foto: Manon Cruz / POOL / AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que garante continuidade e estabilidade política e que "continuará fazendo isso", apesar do recente caos político no país. O comentário foi feito ao chegar no Egito para a assinatura do acordo de paz em Gaza, nesta segunda-feira, 13.

"As forças políticas que decidiram censurar o ex-primeiro-ministro François Bayrou e as forças políticas que jogaram para desestabilizar o atual premiê Sébastien Lecornu são as únicas responsáveis por esta desordem", afirmou Macron.

Ele avaliou que o dever dos políticos é trabalhar pela estabilidade, "não apostar na instabilidade". "Peço a todos que se recomponham e trabalhem de forma exigente e respeitosa", acrescentou.

