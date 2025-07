Macron diz que acordo comercial UE-EUA "não para por aí"

A- A+

O presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou, nesta quarta-feira (30), que a União Europeia não tenha sido mais ofensiva nas negociações comerciais com os Estados Unidos e afirmou que ainda poderia extrair concessões do acordo alcançado.

"Isso não para por aí", disse Macron aos ministros durante uma reunião de gabinete, segundo os participantes.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, selou o acordo-quadro com o presidente americano, Donald Trump, no domingo, na Escócia, poucos dias antes de 1º de agosto, data prevista para a entrada em vigor das altas tarifas que ameaçavam paralisar a economia da Europa.

As exportações da UE agora enfrentarão tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos: esse valor está no meio do caminho entre a tarifa zero promovida pela UE e a tarifa de 30% que Trump havia ameaçado.

"A Europa ainda não se considera suficientemente uma potência. Para ser livre, é preciso ser temido. Não fomos temidos o suficiente", afirmou Macron.

"A França sempre manteve uma postura firme e exigente. E continuará assim", acrescentou.

A União Europeia poderá obter "novas isenções" em negociações subsequentes para finalizar os detalhes do acordo, disse ele.

O presidente afirmou, no entanto, que as negociações foram conduzidas em "circunstâncias difíceis" e enfatizou que o acordo "preserva os interesses franceses e europeus" em setores importantes como aeronáutica e agricultura.

O acordo também compromete a UE a comprar 750 bilhões de dólares (R$ 4,2 trilhões na cotação atual) em energia dos Estados Unidos e a realizar investimentos suplementares de 600 bilhões de dólares (R$ 3,3 trilhões) no país.

