Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Macron diz que não há nenhuma reunião do G7 "prevista" para quinta-feira (22) em Paris

"A Presidência francesa está disposta a organizar uma", disse Macron a um jornalista da AFP

Reportar Erro
O presidente francês, Emmanuel MacronO presidente francês, Emmanuel Macron - Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse à AFP nesta terça-feira (20) que não há nenhuma reunião do G7 "prevista" para quinta-feira (22) em Paris, um encontro que ele havia proposto inicialmente a Donald Trump, em uma mensagem de texto que o presidente americano tornou pública.

 

Leia também

• Macron denuncia em Davos que os EUA querem "subordinar a Europa"

• Macron quer sediar reunião do G7 em Paris para debater sobre a Groenlândia, afirma Trump

• Macron propõe a Trump uma cúpula do G7 na quinta-feira (22) em Paris, com participação da Rússia

"Não há nenhuma reunião prevista. A Presidência francesa está disposta a organizar uma", disse Macron a um jornalista da AFP à margem do Fórum Econômico Mundial, na estação de esqui suíça de Davos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter