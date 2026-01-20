MUNDO
Macron diz que não há nenhuma reunião do G7 "prevista" para quinta-feira (22) em Paris
"A Presidência francesa está disposta a organizar uma", disse Macron a um jornalista da AFP
O presidente francês, Emmanuel Macron, disse à AFP nesta terça-feira (20) que não há nenhuma reunião do G7 "prevista" para quinta-feira (22) em Paris, um encontro que ele havia proposto inicialmente a Donald Trump, em uma mensagem de texto que o presidente americano tornou pública.
"Não há nenhuma reunião prevista. A Presidência francesa está disposta a organizar uma", disse Macron a um jornalista da AFP à margem do Fórum Econômico Mundial, na estação de esqui suíça de Davos.