A- A+

VIGILÂNCIA Macron diz que reação europeia foi positiva e que líderes seguem vigilantes sobre Groenlândia Em declaração a repórteres, o líder afirmou que "quando a Europa reage de forma unida, [...] consegue conquistar respeito"

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quinta-feira, 22, que "começamos a semana com uma escalada - ameaças de invasão e de tarifas - e retornamos a uma situação que me parece muito mais aceitável, mesmo que permaneçamos vigilantes".

Em declaração a repórteres às margens da reunião do Conselho Europeu, o líder afirmou que o "que se deve concluir é que, quando a Europa reage de forma unida, utilizando os instrumentos que tem à sua disposição quando se sente ameaçada, consegue conquistar respeito, e isso é muito positivo".

"É uma política que a França e a Europa desejam. Somos a favor da paz e da ordem internacional. Quando somos ameaçados, ou alvo de pressão, devemos mostrar solidariedade e usar as ferramentas que temos à disposição, que foi o que aconteceu nesta semana", afirmou.

Segundo ele, durante o encontro de líderes da União Europeia, a questão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) será discutida, assim como haverá apoio à Dinamarca, país envolto nas ambições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de controle sobre a Groenlândia.



Veja também