Macron diz que seria "louco" fechar acordo Mercosul-UE sem ajustes no texto

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a criticar a atual redação do acordo Mercosul-União Europeia e a desatualização do tratado em relação às diretrizes de sustentabilidade.

Na avaliação do líder francês, o país não é "louco" de fechar um tratado que contempla pontos divergentes em relação à atual política da nação europeia.

"Esses acordos são um freio em relação a o que estamos fazendo para retirar o carbono das economias e para lutar em prol da biodiversidade. Nós, europeus, temos o texto mais exigente do mundo em relação a desmatamento e descarbonização", disse em declaração à imprensa após reunião bilateral com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 28.