Macron diz que UE planeja "tarifas recíprocas" sobre aço e alumínio dos EUA

A União Europeia (UE) planeja "tarifas recíprocas" sobre o aço e o alumínio dos Estados Unidos e terá que "responder" sobre outros produtos, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta sexta-feira (28), depois que seu homólogo Donald Trump anunciou a aplicação iminente de tarifas de 25% sobre produtos europeus.

Se o anúncio de Trump for implementado, "os europeus responderão, portanto haverá tarifas recíprocas. Porque devemos nos proteger, nos defender", enfatizou Macron em uma entrevista coletiva conjunta no Porto com o primeiro-ministro de Portugal, Luis Montenegro.

"Não podemos ser fracos perante estas medidas", acrescentou, no final de uma visita de Estado a Portugal.

O magnata republicano quer impor tarifas sobre o aço e o alumínio da UE, independentemente da origem desses metais.

Mas o presidente americano também anunciou, na quarta-feira, que planejava impor tarifas de 25% sobre todos os produtos da UE.

"E se, como anunciado, tarifas dessa porcentagem forem aplicadas aos produtos europeus no início de abril, os europeus terão que responder", disse Macron.

"A Europa terá, naturalmente, que reagir à aplicação de tarifas, de montantes iguais ou semelhantes", disse o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, acrescentando que "não faria sentido não fazer o mesmo, pagar na mesma moeda".

