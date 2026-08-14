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Internacional

Macron é criticado na França por foto em jet-ski durante férias

Em meio a um "verão apocalíptico", "nosso presidente permite uma reportagem sobre suas férias" na revista Paris Match, criticou Marine Tondelier, líder dos Ecologistas e candidata às próximas eleições presidenciais

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Esta fotografia, tirada em Paris em 14 de agosto de 2026, mostra a capa da revista francesa "Paris Match" com o presidente francês Emmanuel Macron em um jet ski durante suas férias perto da residência presidencial em Brégançon, no sudeste da FrançaEsta fotografia, tirada em Paris em 14 de agosto de 2026, mostra a capa da revista francesa "Paris Match" com o presidente francês Emmanuel Macron em um jet ski durante suas férias perto da residência presidencial em Brégançon, no sudeste da França - Foto: Simon Wohlfahrt/AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a ser alvo de críticas pela publicação de uma reportagem na qual aparece praticando diversas atividades aquáticas em meio a um verão francês marcado por ondas de calor e incêndios.

As críticas irrompem principalmente da esquerda. Em meio a um "verão apocalíptico", "nosso presidente permite uma reportagem sobre suas férias" na revista Paris Match, criticou Marine Tondelier, líder dos Ecologistas e candidata às próximas eleições presidenciais.

"Emmanuel Macron: 'Vocês viram meu enorme jet-ski? Viram como é rápido?'", ironizou no X nesta sexta-feira (14), comparando a foto de capa da revista com os "mortos em consequência de cinco ondas de calor, uma seca e incêndios históricos".

 

Esta não é a primeira vez que uma reportagem feita durante a sua estadia na residência presidencial de Forte de Brégançon, na Costa Azul, no sul da França, faz críticas ao dirigente de centro-direita por parte da esquerda.

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O entorno de Macron informou que o fotógrafo não teve "nenhum acesso autorizado" para realizar sua reportagem e afirmou que foram publicadas "fotos roubadas do presidente todos os anos, há nove anos", desde que ele chegou ao poder.

"Durante a onda de calor, quando a França está em chamas, quando uma parte dos franceses não pôde sair de férias, o presidente se diverte de jet-ski em Brégançon. Essa é a mensagem? Que certo", ironizou na quinta-feira Olivier Faure, líder do Partido Socialista francês.

Na reportagem também é possível ver Macron praticando outros esportes aquáticos, como o surf foil, e o artigo que acompanha as fotos afirma que "o presidente passa o dia ao telefone" na residência, onde possui um escritório equipado.

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