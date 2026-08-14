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Internacional Macron é criticado na França por foto em jet-ski durante férias Em meio a um "verão apocalíptico", "nosso presidente permite uma reportagem sobre suas férias" na revista Paris Match, criticou Marine Tondelier, líder dos Ecologistas e candidata às próximas eleições presidenciais

O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a ser alvo de críticas pela publicação de uma reportagem na qual aparece praticando diversas atividades aquáticas em meio a um verão francês marcado por ondas de calor e incêndios.

As críticas irrompem principalmente da esquerda. Em meio a um "verão apocalíptico", "nosso presidente permite uma reportagem sobre suas férias" na revista Paris Match, criticou Marine Tondelier, líder dos Ecologistas e candidata às próximas eleições presidenciais.

"Emmanuel Macron: 'Vocês viram meu enorme jet-ski? Viram como é rápido?'", ironizou no X nesta sexta-feira (14), comparando a foto de capa da revista com os "mortos em consequência de cinco ondas de calor, uma seca e incêndios históricos".

La France : *des milliers de morts à cause de 5 canicules, une sécheresse et des incendies historiques, une crise agricole, le chômage et la pauvreté qui explosent, une crise du logement, une dette abyssale...*



Emmanuel Macron : "vous avez vu mon gros jet ski comme il va vite ?… https://t.co/BMyhXiyHIh — Marine Tondelier (@marinetondelier) August 14, 2026

Esta não é a primeira vez que uma reportagem feita durante a sua estadia na residência presidencial de Forte de Brégançon, na Costa Azul, no sul da França, faz críticas ao dirigente de centro-direita por parte da esquerda.

O entorno de Macron informou que o fotógrafo não teve "nenhum acesso autorizado" para realizar sua reportagem e afirmou que foram publicadas "fotos roubadas do presidente todos os anos, há nove anos", desde que ele chegou ao poder.

"Durante a onda de calor, quando a França está em chamas, quando uma parte dos franceses não pôde sair de férias, o presidente se diverte de jet-ski em Brégançon. Essa é a mensagem? Que certo", ironizou na quinta-feira Olivier Faure, líder do Partido Socialista francês.

Na reportagem também é possível ver Macron praticando outros esportes aquáticos, como o surf foil, e o artigo que acompanha as fotos afirma que "o presidente passa o dia ao telefone" na residência, onde possui um escritório equipado.

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