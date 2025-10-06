Seg, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
governo

Macron encarrega Lecornu de "negociações finais" após aceitar sua renúncia

Lecornu apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, horas após o anúncio de seu governo gerar tensões com seus parceiros

Reportar Erro
O primeiro-ministro francês em fim de mandato, Sébastien LecornuO primeiro-ministro francês em fim de mandato, Sébastien Lecornu - Foto: Stephane Mahe / POOL / AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, encarregou nesta segunda-feira (6) Sébastien Lecornu de conduzir as "negociações finais" até quarta-feira (8) em busca da "estabilidade do país", horas após aceitar sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro.

Macron lhe confiou "a responsabilidade de conduzir, até quarta-feira à noite, as negociações finais para definir uma plataforma de ação e estabilidade para o país", anunciou a Presidência francesa.

Leia também

• Bolsas da Europa fecham sem sinal único; Paris cai mais de 1% após reúncia de premiê da França

• Na França, tribunal de apelação revisita caso de estupro de Gisèle Pelicot

• Premiê da França renuncia por falta de condição de governar, menos de um mês após assumir

Lecornu apresentou sua renúncia nesta segunda-feira, horas após o anúncio de seu governo gerar tensões com seus parceiros no partido conservador Os Republicanos (LR) e ser rejeitado pela oposição, que já havia derrubado seus dois antecessores em menos de um ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter