Guerra
Macron: escalada em torno do Irã é 'perigosa para todos' e 'deve cessar'
Em mensagem no X, Macron pediu uma "reunião urgente" do Conselho de Segurança da ONU e pediu ao poder iraniano para "devolver a palavra" ao povo
O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu, neste sábado (28), que a escalada em torno do Irã é "perigosa para todos" e "deve cessar", em reação ao ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra a república islâmica.
