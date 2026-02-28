Sáb, 28 de Fevereiro

Guerra

Macron: escalada em torno do Irã é 'perigosa para todos' e 'deve cessar'

Em mensagem no X, Macron pediu uma "reunião urgente" do Conselho de Segurança da ONU e pediu ao poder iraniano para "devolver a palavra" ao povo

Presidente da França, Emmanuel Macron - Foto: Michel Euler/POOL/AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, advertiu, neste sábado (28), que a escalada em torno do Irã é "perigosa para todos" e "deve cessar", em reação ao ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra a república islâmica.

Em mensagem no X, Macron pediu uma "reunião urgente" do Conselho de Segurança da ONU e pediu ao poder iraniano para "devolver a palavra" ao povo.

