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Internacional

Macron falará com Trump 'com toda franqueza' em reunião em Nova York

Informação foi divulgada por uma fonte próxima ao presidente francês à AFP

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Macron falará com Trump 'com toda franqueza' em reunião em Nova YorkMacron falará com Trump 'com toda franqueza' em reunião em Nova York - Foto: Fonte: Ludovic Marin/AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, falará "com toda franqueza" com seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma reunião prevista para esta segunda-feira (21), em Nova York, para tentar "orientá-lo para as decisões certas", principalmente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, informou à AFP uma fonte próxima ao presidente francês.

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A mesma fonte acrescentou que Macron tentará convencer Trump a "manter o apoio à Ucrânia" e a "aumentar a pressão sobre a Rússia".

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