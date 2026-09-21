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Internacional Macron falará com Trump 'com toda franqueza' em reunião em Nova York Informação foi divulgada por uma fonte próxima ao presidente francês à AFP

O presidente da França, Emmanuel Macron, falará "com toda franqueza" com seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma reunião prevista para esta segunda-feira (21), em Nova York, para tentar "orientá-lo para as decisões certas", principalmente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia, informou à AFP uma fonte próxima ao presidente francês.

A mesma fonte acrescentou que Macron tentará convencer Trump a "manter o apoio à Ucrânia" e a "aumentar a pressão sobre a Rússia".

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