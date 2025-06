Macron: minha posição é clara, o Irã nunca deve adquirir armas nucleares

O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu na rede social X que recebeu uma ligação do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Na conversa, Macron afirmou ter expressado "profunda preocupação com o programa nuclear iraniano". "Mais uma vez, minha posição é clara: o Irã nunca deve adquirir armas nucleares", disse.

The Iranian President @drpezeshkian called me.



I reiterated my firm demand: Cécile Kohler and Jacques Paris must be released. Their inhumane detention is unjust. I expect them to return to France.



I also expressed my deep concern about Iran’s nuclear program.…