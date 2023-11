A- A+

INTERNACIONAL Macron parabeniza Milei e insiste na 'importância de desafios globais' O economista ultraliberal Javier Milei venceu as eleições presidenciais da Argentina no domingo (19)

O presidente francês, Emmanuel Macron, parabenizou Javier Milei, nesta segunda-feira (20), por sua vitória nas eleições presidenciais argentinas no domingo e ressaltou "a importância dos desafios globais", após as declarações polêmicas do presidente eleito.

Durante uma conversa por telefone, Macron destacou "a amizade, baseada em valores compartilhados, que une os povos francês e argentino", segundo o Palácio do Eliseu.

O presidente da França também insistiu na "importância dada aos desafios globais, à proteção da biodiversidade e à transição energética, hoje essencial para um desenvolvimento econômico sustentável", acrescentou.

O economista ultraliberal Javier Milei venceu as eleições presidenciais da Argentina no domingo (19), uma vitória contundente que ocorre em um contexto de forte incerteza no país, imerso em sua pior crise econômica em duas décadas.

Milei teve 55% dos votos frente aos 44% de seu adversário, o ministro da Economia, Sergio Massa, de acordo com resultados oficiais.

Frequentemente comparado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao ex-mandatário americano Donald Trump por seus posicionamentos de extrema direita, o argentino é contrário ao aborto, legalizado na Argentina desde 2020, e nega que a mudança climática seja provocada pela atividades humanas.

