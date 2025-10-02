Qui, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta02/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Macron pede à Europa que "aumente a pressão" sobre frota fantasma russa

O pedido acontece após Paris apreender um petroleiro que Moscou utilizaria para escapar das sanções ocidentais

Reportar Erro
Macron pede à Europa que "aumente a pressão" sobre frota fantasma russaMacron pede à Europa que "aumente a pressão" sobre frota fantasma russa - Foto: Tom Nicholson/Pool/AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira (2) que a Europa "aumente a pressão" contra a chamada frota fantasma russa, após Paris apreender um petroleiro que Moscou utilizaria para escapar das sanções ocidentais.

A França apreendeu, no sábado, o Boracay, com bandeira do Benin, que também esteve ancorado em frente à costa da Dinamarca no mês passado durante os misteriosos voos de drones, que as autoridades atribuíram à Rússia.

"É muito importante aumentar a pressão sobre essa frota fantasma, porque claramente reduzirá a capacidade [da Rússia para] financiar este esforço de guerra" na Ucrânia, disse Macron antes de uma cúpula europeia em Copenhague.

Leia também

• G7 avalia medidas comerciais e restrições para países "que ajudam a financiar guerra da Rússia"

• Dinamarca pede que UE responda decisivamente à 'guerra híbrida' da Rússia

• Rússia intensifica ataques de longo alcance contra Ucrânia, segundo análise da AFP

O gabinete do promotor Stéphane Kellenberger iniciou uma investigação após receber um relatório da Marinha apontando "falta de justificativa sobre a nacionalidade do barco" e "recusa a obedecer".

Segundo o site especializado The Maritime Executive, o navio estaria envolvido nos misteriosos voos de drones que interromperam o tráfego aéreo na Dinamarca em setembro.

A União Europeia (UE) já havia incluído esse petroleiro em sua lista de sanções.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter