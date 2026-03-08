Dom, 08 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Macron pede que Irã cesse imediatamente seus ataques contra países da região

O pedido foi feito em uma rede social

Reportar Erro
O presidente francês, Emmanuel Macron, não fez comentários relacionados aos ataques realizados pelos Estados Unidos ou por IsraelO presidente francês, Emmanuel Macron, não fez comentários relacionados aos ataques realizados pelos Estados Unidos ou por Israel - Foto: Ludovic Marin / AFP

Em mensagem na rede social X, o presidente da França, Emmanuel Macron, reforçou a necessidade de que o Irã "cesse imediatamente" os seus ataques contra os países da região do Oriente Médio.

Leia também

• Ataque de colonos israelenses na Cisjordânia mata três palestinos

• França aceita em uma de suas bases aviões dos EUA que não participam de ataques contra o Irã

• Macron enviará porta-aviões nuclear para proteger ativos Ocidentais no Oriente Médio

O líder francês reforçou, ainda, a importância de reduzir a escalada militar e de preservar a estabilidade regional, enquanto a comunidade internacional acompanha com preocupação os recentes confrontos e trocas de ataques na região.

O presidente francês manteve conversas telefônicas com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio às tensões crescentes entre os dois países.

As conversas acontecem em um momento delicado, marcado pelo aumento das tensões entre o Irã e outros países do Oriente Médio, o que levanta temores de um conflito mais amplo. Macron segue liderando o único esforço diplomático para tentar interromper o conflito no Oriente Médio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter