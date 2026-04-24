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CONFLITO

Macron pede 'reação' às críticas de EUA, Rússia e China

Ele também enfatizou que o presidente americano continua sendo um "aliado"

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Macron enfatizou que Trump continua sendo um "aliado"Macron enfatizou que Trump continua sendo um "aliado" - Foto: Ludovic Marin/AFP

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta sexta-feira (24), em Atenas, uma "reação" às críticas dirigidas aos europeus por Estados Unidos, Rússia e China.

Em uma conversa em inglês com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, Macron falou de "um presidente americano, um presidente russo e um presidente chinês" que são "ferozmente contrários aos europeus".

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Embora tenha parecido colocar Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping na mesma categoria de oponentes do Velho Continente, ele também enfatizou que o presidente americano continua sendo um "aliado", mesmo que nem sempre seja "confiável" ou "previsível".

"Este pode ser o momento europeu", insistiu Macron, reafirmando, como vem fazendo desde o início do ano, que a União Europeia é uma parceira "confiável" e "previsível".

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