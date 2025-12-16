Macron promete travar "guerra" contra traficantes de drogas
O mandatário visitou o túmulo de Mehdi Kes, um jovem cujo assassinato há um mês chocou o país
O presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu, nesta terça-feira (16), travar uma "guerra" contra os traficantes de drogas durante uma visita a Marselha, segunda maior cidade da França e uma das mais afetadas pelas consequências desta atividade no país.
O mandatário visitou o túmulo de Mehdi Kes, um jovem cujo assassinato há um mês chocou o país. Sua morte é associada a uma provável tentativa de intimidação contra seu irmão, que denuncia a influência do tráfico de drogas.
Este ano, foram registrados 17 assassinatos em Marselha, frente a 24 no ano passado e 50 em 2023.
Leia também
• Macron e Meloni articulam adiamento de votação da UE sobre acordo com Mercosul
• Hegseth: EUA está 'apenas começando' ataques contra supostas lanchas do narcotráfico
• França mobilizará sua rede diplomática na América Latina contra narcotráfico
Em uma conversa com leitores do jornal regional La Provence, Macron prometeu uma "guerra contra as redes que matam jovens inocentes para intimidar e instigar medo". Também declarou que deseja buscar "nos países onde estão os líderes das redes, a cooperação necessária para poder apreender seus bens, prender os chefes e levá-los à justiça".
O presidente anunciou, ainda, que a multa fixa pelo consumo de drogas passará a ser de 500 euros (R$ 3.171, na cotação atual), contra os atuais 200 (R$ 1.268).
Amine Kessaci, um jovem ativista de 22 anos cujo irmão Mehdi foi assassinado em 12 de novembro por dois homens em uma motocicleta, lançou nesta terça-feira na rádio Ici Provence um "apelo aos responsáveis" para que seja estabelecida "uma convenção cidadã contra o tráfico de drogas" e que os habitantes sejam ouvidos.