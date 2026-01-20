A- A+

DIPLOMACIA Macron propõe a Trump uma cúpula do G7 na quinta-feira (22) em Paris, com participação da Rússia Presidente francês também propõe convidar os ucranianos, os dinamarqueses e os sírios

O presidente francês, Emmanuel Macron, propôs, em "mensagem privada" ao seu homólogo americano, Donald Trump, a realização de uma cúpula do G7 na quinta-feira (22) em Paris, para a qual poderia convidar "os russos à margem" do encontro.

Os europeus romperam praticamente todos os contatos — com poucas exceções — com Moscou após o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, com o objetivo de isolar seu líder, Vladimir Putin.

Trump publicou a mensagem de Macron em sua plataforma de mídia social, Truth Social, na qual o presidente francês também propõe convidar os ucranianos, os dinamarqueses — para tratar da questão da Groenlândia — e os sírios.

A mensagem foi confirmada nesta terça-feira pela equipe do presidente francês.

"Meu amigo, estamos totalmente alinhados em relação à Síria. Podemos fazer grandes coisas no Irã. Não entendo o que você está fazendo na Groenlândia", disse o presidente francês em sua mensagem.

Trump quer que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, uma ilha ártica estrategicamente localizada, alegando razões de "segurança nacional", pois, segundo ele, caso contrário, a ilha será controlada pela China ou pela Rússia.

"Posso organizar uma reunião do G7 em Paris na tarde de quinta-feira, depois de Davos", na Suíça, e "convidar os ucranianos, os dinamarqueses, os sírios e os russos para as discussões paralelas da reunião", acrescentou Macron em sua mensagem.

O Kremlin, no entanto, disse à AFP que ainda não recebeu nenhum convite para participar das negociações em Paris.

