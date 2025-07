Macron quer acordo comercial entre UE e Estados Unidos ''o mais rápido possível''

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta quinta-feira (3) um acordo comercial "o mais rápido possível" entre a União Europeia e os Estados Unidos, com tarifas "mais baixas possíveis", durante uma viagem ao sul da França.

"Para mim, um acordo correto é o acordo que é fechado o mais rápido possível com as tarifas mais baixas possíveis e que deve ser justo e firme", disse o presidente francês, seis dias antes do prazo estabelecido por seu homólogo americano, Donald Trump, para chegar a um acordo.