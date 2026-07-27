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FRANÇA Macron reúne gabinete de crise após incêndios expulsarem 250 mil na França Na região de Gironde, no sudoeste da França, onde as chamas já consumiram uma área quatro vezes maior que Paris, a prefeitura regional afirmou que a situação durante a noite permaneceu "globalmente estável"

O presidente francês, Emmanuel Macron, realizou uma reunião de crise nesta segunda-feira (27) para tratar dos incêndios florestais gigantes e fora de controle que forçaram mais de 250 mil pessoas a deixar suas casas, em meio ao primeiro sinal de esperança de que a propagação do maior foco possa ter desacelerado.

Na região de Gironde, no sudoeste da França, onde as chamas já consumiram uma área quatro vezes maior que Paris, a prefeitura regional afirmou que a situação durante a noite permaneceu "globalmente estável" - uma mudança em relação aos dias anteriores, quando o grande incêndio, que arde desde a semana passada, se aproximava de Bordeaux, cidade situada em uma importante região vinícola.

Na vizinha região de Landes, também no sudoeste, onde centenas de bombeiros avançam no combate a outro incêndio intenso, porém menor, a prefeitura informou que caiu alguma chuva durante a noite e classificou as condições como "favoráveis" ao trabalho das equipes, embora tenha alertado que elas podem mudar.

Não foram anunciadas novas evacuações. Com a França prestes a entrar no pico da temporada turística de agosto, porém, as autoridades de Gironde adotaram medidas adicionais para manter visitantes afastados, proibindo colônias de férias para crianças e para pessoas com deficiência.

A região retirou um número impressionante de 220 mil pessoas de cidades, vilarejos e outras localidades atingidas pelo fogo, em uma faixa entre o grande incêndio e Bordeaux. Outras 36 mil foram obrigadas a fugir em Landes, mas algumas já receberam autorização para voltar para casa.

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