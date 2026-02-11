A- A+

TARIFAS Macron: tarifas nos EUA sobre a economia da Europa são mecanismo de coerção

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que as tarifas dos Estados Unidos representam um ponto de mudança estrutural e das regras do jogo. "Tarifas dos EUA sobre a economia da Europa são mecanismo de coerção", afirmou.

Em resposta aos desafios das tarifas, o dirigente defendeu a adoção de mudanças com velocidade na Europa.

"Temos de fortalecer a regulação. Temos de entregar uma aceleração (da economia) rápida", disse o presidente francês em evento em Antuérpia, na Bélgica. "Precisamos de uma abordagem de velocidade sobre regulação, simplificação e proteção", afirmou o líder francês. "Europa tem sido sufocada por exportações da China nos últimos dois anos", disse Macron.

"O que fizermos em relação ao aço e em determinados setores, são uma questão de timing", completou ele. "Alguns setores podem desaparecer se não fizermos algo", alertou.

Para Macron, é preciso acelerar simplificação e proteção de algumas economias para que alguns setores não morram.

Macron exortou ainda o aprofundamento da unificação das economias europeias.



