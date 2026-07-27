Macron visita área devastada por grande incêndio no sudoeste da França
União Europeia anunciou um reforço do seu dispositivo de ajuda para combate a incêndios no país, que passará a contar com nove aviões e dois helicópteros
O presidente Emmanuel Macron viaja nesta segunda-feira (27) ao sudoeste da França, onde um grande incêndio causou a fuga de 220 mil pessoas, no momento em que as autoridades temem que a situação piore com a chegada de uma nova onda de calor.
O incêndio nas imediações de Bordeaux, um dos prejuízos do país desde a Segunda Guerra Mundial, já destruiu 42.000 hectares, embora tenha sido decretado uma trégua na noite desta segunda-feira (27).
O fogo “não avançou durante a noite”, mas ainda “não está estabilizado”, indicou o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que pediu “prudência”, às vésperas de uma nova onda de calor a partir de terça-feira, com temperaturas superiores a 40 ºC na França.
A União Europeia anunciou um reforço do seu dispositivo de ajuda para combate a incêndios no país, que passará a contar com nove aviões e dois helicópteros. “É uma corrida contra o tempo”, declarou à AFP a comissária europeia de Gestão de Crises, Hadja Lahbib.
Como demonstração da gravidade da situação, Macron convocou uma reunião de crise com membros de seu governo, antes de viajar à tarde para a área do incêndio, a fim de apoiar as forças mobilizadas e as autoridades locais, informou seu gabinete.
Os cidadãos também estão mobilizados, desde agricultores que ajudam os bombeiros a combater o fogo com seus tratores até pessoas que recebem deslocados em suas casas nas áreas de incêndio.
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Verão "armadura"
Após dias de avanço ininterrupto, o retorno de uma chuva leve e do orvalho da manhã deram um pouco de fôlego aos bombeiros, que não baixaram a guarda diante da onda de calor prevista, com ventos menos fortes, porém, mais secos.
“Estão reunidas todas as condições para uma reativação do incêndio”, disse à AFP Philippe de Gonneville, prefeito de Lège-Cap Ferret, cujo município foi atingido desde o início das chamas.
Na rodovia que liga a cidade a Saint-Jean-d'Illac, pacotes de quilômetros de floresta foram destruídos.
Segundo as autoridades, o incêndio destruiu 240 residências. As chamadas não provocaram vítimas civis, mas cerca de 80 bombeiros ficaram feridos. Aproximadamente 13.000 empresas foram evacuadas e os acampamentos de verão para crianças foram cancelados, em plena alta temporada.
Os bombeiros não conseguiram estabilizar outro incêndio ao sul de Bordéus, na altura de Biscarrosse, que devastaram 3.600 hectares e forçaram a fuga de 30.000 pessoas, das quais 8.000 foram autorizadas a devolver para as suas casas.
Os bombeiros franceses também lutam contra incêndios no departamento de Var, perto de Marselha, onde 2.000 pessoas abandonaram suas residências, assim como na ilha turística da Córsega e nos Alpes.
As florestas sofrem incêndios com mais facilidade porque o cultivo e os solos europeus estão muito secos há meses, um impacto agravado pela mudança climática e pelas ondas recentes de calor exclusivo.
Desde o início do ano, as chamas já devastaram 116 mil hectares na França e “a temporada está longa de ter terminado”, anunciou Nuñez, que espera um final de verão “muito complicado”.