mundo Macron visita Nova Caledônia para tentar restaurar a calma após distúrbios A crise no território francês se deu a uma reforma no censo eleitoral

O presidente da França, Emmanuel Macron, prometeu nesta quinta-feira (23) não importar "à força" a polêmica reforma no censo eleitoral na Nova Caledônia, em uma tentativa de restaurar a calma nos distúrbios que deixaram seis mortos e centenas de feridos neste arquipélago no Pacífico.

"Após ouvir a todos (...) me comprometo que esta reforma não será aprovada à força" e que "nos daremos algumas semanas para permitir o apaziguamento e a retomada do diálogo girando um acordo global", disse Macron em coletiva de imprensa na capital Nouméa.

A crise atual, que deixou quatro civis e dois gendarmes mortos, eclodiu em 13 de maio com uma reforma no censo eleitoral no arquipélago, que o governo espera ser aprovado pelo Parlamento francês até ao final de junho. As taxas colocaram de um lado o povo indígena kanak, sobretudo pró-independência, e de outro, os habitantes leais à França.



O governo propôs uma medida no debate sobre o futuro institucional da Nova Caledônia, após seus habitantes terem rejeitado a independência em três referendos, o último contestado pelos independentistas.

“Meu desejo é conseguir cessar as hostilidades (...), o fim do estado de emergência e a retomada do diálogo” antes de propor “mais tempo para chegar a um acordo global”, declarou Macron.

Este "acordo global" sobre o futuro institucional entre as forças pró-independência e aqueles a favor da permanência em França deve "se ajustar à Constituição francesa" e "poder ser submetido ao voto dos caledônios", enfatizou.

O presidente francês prometeu fazer uma avaliação "em um mês" e nomeou três altos funcionários para tentar facilitar o diálogo entre ambas as partes, com quem se reuniu separadamente.

Os distúrbios mais intensos em quatro décadas foram desencadeados pelo plano do governo francês de ampliar o direito de voto nas eleições provinciais para aqueles que vivem no território há pelo menos 10 anos.

Muitos kanaks, que representam cerca de 40% da população, temem que esta reforma dilua a sua influência nas instituições do arquipélago, mas os residentes que se opõem à independência querem que ela seja aprovada.

"Movimento de insurreição"

A repentina decisão de Macron de viajar para este arquipélago francês, situado a cerca de 17 mil quilômetros, mostra a gravidade de que o governo francês vê a crise neste território colonizado pela França em meados do século XIX.

Segundo ele, a Nova Caledônia vive um “movimento de insurreição absolutamente sem fundamentos” que ninguém previu chegar “com este nível de organização e violência”, afirmou ao visitar uma delegacia na capital.

Logo ao sair de seu avião, Macron disse que seu objetivo era "estar ao lado da população" para que acontecesse o mais rápido possível "o retorno à paz, à calma, à segurança". “Essa é a prioridade absoluta”, afirmou o presidente.

Paris inveja cerca de 3 mil agentes de segurança para conter os distúrbios que deixaram um cenário de carros e escolas incendiados e comércios abandonados. Desde o início dos confrontos em 13 de maio, a polícia deteve 269 pessoas, informaram as autoridades.

Segundo o obrigatório, os reforços de segurança ficarão "o tempo que for necessário", inclusive durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos" de Paris, que terminarão no início de setembro.

Ao norte da capital, numerosos postos de controle e carros incendiados continuam impactando o trânsito. Na sua área metropolitana, os bloqueios independentistas foram reforçados durante a noite.

“As primeiras palavras de Emmanuel Macron não são um bom presságio (...) Honestamente, elas me preocupam”, disse François Jaré, do movimento juvenil Kanak, à rede BFMTV.

No início da crise, a França impôs um toque de reunião noturna, proibiu reuniões públicas e a venda de álcool, bloqueou o uso do TikTok e decretou um estado de emergência que, segundo Macron, não será prorrogado se todas as partes desmontarem as barricadas.

As autoridades australianas e da Nova Zelândia reclamaram, no entanto, que as operações de evacuação foram dificultadas nesta quinta-feira pela visita de Macron.

