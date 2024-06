Madagascar se torna primeiro beneficiário de mecanismo climático do FMI e BM

Madagascar será o primeiro país beneficiado pelo programa conjunto entre o Fundo Monetário internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) para estimular a ação pelo clima, através de um empréstimo de US$ 321 milhões (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) liberados pelas organizações nesta sexta-feira (21).

"Através deste mecanismo, os esforços coordenados pelo Banco Mundial e o FMI tentarão continuar apoiando a capacidade de adaptação do país às mudanças climáticas, em estreita colaboração com outros parceiro para o desenvolvimento", afirmaram as instituições em uma declaração conjunta. "A mudança climática está impulsionando a pobreza em Madagascar", acrescentaram.