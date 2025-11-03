A- A+

Carnaval Madeira do Rosarinho, Lenine e Carmen Virgínia são os homenageados do Carnaval 2026 "Eles são parte integral da cultura da nossa cidade e que sentimos que é um dever institucional nosso, como gestão municipal, prestar esse tributo", explicou o prefeito João Campos

A Prefeitura do Recife anunciou nesta segunda-feira (3) os homenageados do Carnaval 2026. Serão eles o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos em 2026.





"Existem muitos artistas que remetem diretamente ao Carnaval do Recife mas que, ao contrário da percepção popular, ainda não foram homenageados oficialmente, como Elba Ramalho no ano passado, e Lenine esse ano, por exemplo. Figuras que já são parte integral da cultura da nossa cidade e que sentimos que é um dever institucional nosso, como gestão municipal, prestar esse tributo", explicou o prefeito João Campos.

"Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos, numa marca especial. E Carmen Virgínia, com a sua história e tradição, trazendo a mistura da fé com a cultura, que é uma marca própria do Carnaval, presente também. Então, é uma alegria ter essas três entidades sendo representadas e homenageadas no maior e melhor Carnaval do mundo, que é o do Recife", completou.

Lendário, o Madeira do Rosarinho vai completar 100 anos em 2026."É um grande merecimento. Eu não estou nem acreditando, é uma alegria e também uma satisfação da comunidade, das pessoas que frequentam o clube, que ficarão muito alegres de saber que Madeira do Rosarinho é um dos homenageados, disse Duca, representante do grupo.

Sentimento compartilhado pelo cantor Lenine."Eu me sinto homenageado todo ano. A cada ano eu trago pessoas que nunca conheceram o Carnaval do Recife, artistas e músicos com o intuito de conhecer a cidade quando ela está respirando o morro e vivenciando isso. Faço isso há muitos anos e, para mim, é sempre uma homenagem, porque venho com família, netos, filhos, com tudo. Sempre preparo um show especial, não só no Marco Zero, mas também em outros polos muito interessantes. Eu me sinto realmente homenageado sempre que estou aqui no Carnaval, e este ano vai ser uma consagração, pois se trata de outro momento na minha vida", disse.

Carmen Virgínia, por sua vez, se integra à festa como preservadora de saberes ancestrais ligados à gastronomia e ao Afoxé Ogbon Obá. Ela também participou como fundadora, em 2018, da primeira edição do Ubuntu, encontro de Afoxés que abençoa a festa e reúne as agremiações em uma cerimônia religiosa que converge para o Marco Zero após a lavagem da Avenida Rio Branco na quarta-feira da semana pré.

"Eu acho que é também uma vitória das mulheres de terreiro, mas é uma vitória das mulheres. De certa forma, eu vim das donas de casa. Eu sou uma cozinheira, neta de merendeira. Isso tem muita importância para aquela mulher que consegue alimentar os seus filhos, que sai de casa cedo, que luta. Eu sou essa mulher, e elas podem se sentir presentes também nessa homenagem. Como carreira, eu só tenho 15 anos de profissão, mas a minha vida toda eu tive um exemplo, que foi a minha avó, servidora pública desta cidade. Eu nasci nas ruas de Santo Amaro e estou muito feliz, me sentindo privilegiada e emocionada, porque é muito importante a gente acreditar em Deus, nos orixás e na gente mesmo. Esse ano, os homenageados do Carnaval, assim como o Carnaval do meu Recife, vai ter um gostinho a mais, panelas e cheirinho de comida, porque é isso que eu trago. Axé. Viva o Carnaval", comemorou a artista.

“A escolha dos homenageados sempre atende a critérios de representatividade e deferência para evidenciar as pessoas e entidades que promovem a festa, que é de todos e feita pelo folião e para o folião”, opinou Milu Megale, secretária de Cultura do Recife.

