Madeira, vidro ou plástico, qual é a melhor tábua para você usar em casa? E saiba como higienizá-las

A- A+

Se você faz o churrasco da família no fim de semana ou o almoço das crianças de segunda a sexta-feira, sabe a importância de se ter uma tábua bem limpa e adequada para cortar os alimentos que irá servir.



Mas, entre os modelos comercializados no mercado, há diferenças que podem torná-las mais ou menos úteis de acordo com seus objetivos na cozinha. O Globo entrevistou especialistas para apontar a melhor escolha do seu fiel companheiro de corte com base em aspectos importantes de higiene e segurança.

A primeira preocupação de quem irá realizar a refeição para a família é com a higiene da cozinha antes de expor os produtos. Não se usa talheres sujos, assim como não se busca usar tábuas com bactérias. Por esse motivo, devem ser lavadas antes e depois do uso e só podem ser guardadas após secar, para evitar a proliferação de fungos.





— O problema das tabuas de corte é o que a gente chama de contaminação cruzada — alerta o biomédico Roberto Figueiredo, o Dr. Bactéria. — Vamos dizer que você comprou um frango cru com Salmonella nele. Após o corte desse alimento infectado, você higieniza a tábua, mas se as bactérias continuarem lá, vão ser transferida para o próximo alimento.

Como limpar corretamente

De acordo com o biomédico, há três formas de limpá-las: com água quente (acima de 70ºC), com o hipoclorito de sódio (o cloro) e o ácido acético a 3% ou 6% encontrado no vinagre — de preferência neutro. Mas e quando nem mesmo seguindo esses métodos é possível ter uma tábua limpa?

É o que ocorre com as tábuas de madeira, explica o Dr. Bactéria. Essa contaminação é mais recorrente nelas devido à superfície porosa do material.

- Ela é formada por células de matéria orgânica, se for olhar microscopicamente ela é cheia de furinho e nesses espaços entram as bactérias Salmonella, por exemplo. Pela capilaridade — diz o biomédico.

Além de ter maior facilidade em acumular esses micro-organismos nos sulcos — que podem aumentar com as ranhuras dos cortes no uso —, a tábua de madeira também não reage com o cloro, deixando as opções de limpeza praticamente inúteis para a morte dessas bactérias.

O chef de cozinhaTuca Mezzomo ressalta que as tábuas de madeira não são sequer permitidas pela vigilância sanitária nos restaurantes, devido, justamente, ao alto risco de proliferação de bactérias.

Dr. Bactéria ainda explica que as tábuas de corte de bambu, conhecidas por serem mais resistentes, têm os mesmos problemas, só com menos ranhuras causados pela faca.

Vidro é mais higiênico, porém mais perigoso

Já no caso das tábuas de vidro, isso não é um problema. Para quem tem uma dessas em casa, sabe que ela é muito prática para a limpeza correta. Entretanto, o risco está no uso e não na higienização, aponta o chef Mezzomo.

— A tábua de vidro é muito agressiva para a faca. Se você a usa, o fio da faca sai muito rápido, ela escorrega e acaba desalinhando o fio com muita facilidade — diz o chef.

O Dr. Bactéria ainda alerta o perigo para o uso de pano de prato embaixo dessas tábuas. Mesmo que as pessoas pensem em proteger o material do risco de queda e consequente quebra ao deslizar, o pano fica altamente contaminado.

A lista tem ainda a tábua de plástico que, mesmo não sendo a melhor no quesito de higienização em comparação às de vidro, é muito superior às tábuas de madeira, podendo ser limpa por todos os métodos citados anteriormente.

Além disso, elas têm maior aderência, não deixam a faca cega e são bem mais resistentes do que as de vidro. Um dos fatores que costumam causar preocupação diz respeito ao Bisfenol A (BPA), um composto químico muito presente em produtos do ramo alimentício, como garrafas transparentes de plástico, mas que pode causar disfunções hormonais e outros sintomas. Mas dificilmente esse composto entra na fabricação das tábuas de corte.

Design e segurança se destacam para as tábuas de plástico

Uma dica dada pelo biomédico é comprar tábuas de diferentes cores, assim pode evitar a contaminação cruzada ao utilizar uma para vegetais, uma para aves e outra para carne vermelha, por exemplo.

Dentro de casa, na opinião do biomédico, e na cozinha do restaurante, segundo o chef, a dica é a mesma: independentemente das cores, a tábua de plástico reúne as melhores características e custo-benefício para os cortes.

Caso queira comprar um desses utensílios, o chef dá a dica.

— Nem toda loja tem tábuas grandes, iguais às de restaurante, mas em lojas especializadas em itens para cozinha profissional você encontra. Uma recomendação é sempre optar por tábuas de plástico de boa qualidade, como o polietileno. Assim, você pode deixá-la de molho em água sanitária ou cloro para matar todas as bactérias — indica Mozzomo.

Mas, diferente das tábuas anteriores, o tempo de uso das de plástico é menor, aponta o biomédico.

— Quando (a tábua) estiver manchada ou muito riscada, você tem duas alternativas: se for uma linha de produção de açougue, pode falar com o fabricante, que leva um equipamento para retirar essa camada de cima já desgastada do material. Se for em casa, precisa lembrar que a tábua de plástico não é hereditária, não adianta usar a longo prazo.

Veja também